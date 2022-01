La Gran Bretagna saluta green pass e mascherina: “Bisogna convivere con il virus”

159 Visite

Via smart working, Green pass e l’obbligo di mascherina ovunque. La Gran Bretagna si prepara a ricominciare la vita, che sarà di convivenza con il virus. E come annunciato nelle scorse ore dall’Oms potrebbe essere il primo Paese dove il Covid diventerà endemico. È stato Boris Johnson ad annunciare alla Camera dei Comuni, dopo il Question Time, lo stop alle restrizioni, formalizzando da domani la decisione di revocare la raccomandazione del lavoro da casa, il mini Green Pass vaccinale britannico e l’obbligo di mascherine ovunque fra le misure del “piano B” adottato contro Omicron. Johnson ha citato un calo di contagi grazie al record di terze dosi booster dei vaccini, spiegando che il picco è alle spalle. Ma la mossa appare anche un modo per accattivarsi la pancia del gruppo Tory da parte del premier, minacciato da un voto di sfiducia interno al partito sulla sua leadership in seguito allo scandalo Partygate.













