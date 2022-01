CAMPANIA. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, TRASMESSO ELENCO PROGETTI “PNRR”

90 Visite

La Regione Campania ha trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, l’elenco dei progetti ammessi e di quelli finanziati nell’ambito del Fondo Complementare PNRR “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica”.

Si tratta di 60 interventi, di cui 8 presentati dall’ACER Campania, 2 dal Comune di N apoli e 50 da Comuni appartenenti al la città metropolitana e alle province r egionali.

Complessivamente sono stati finanziati progetti per un valore di oltre 295 milioni, una dotazione per la quale la Campania risulta essere la prima regione nel riparto nazionale dei 2 miliardi disponibili. Con le risorse messe in campo, con questo ulteriore fondo che si aggiunge ai numerosi altri previsti e già attivati in attuazione del Programma regionale “Abitare s ostenibile”, sarà possibile riqualificare immobili e complessi di edilizia residenziale pubblica, adeguandoli sismicamente ed energeticamente, dotandoli di spazi e attrezzature pubbliche e verdi, rigenerare aree e periferie urbane.













