Scuola Ranucci, caldaia riparata: domani si torna in classe

Lavori eseguiti nella giornata di ieri. E’ stata riparata la caldaia dell’istituto Ranucci di Marano, al centro di numerose polemiche nei giorni scorsi. Il Comune ha acquistato il pezzo difettoso, per euro 6 mila, da una ditta di Verona. Ieri l’installazione. Da domani, come comunicato dalla preside della scuola, si torna dunque in classe. La dirigente scolastica, in una nota, ringrazia il Comune per essersi adoperato (dopo 30 giorni) e non noi che abbiamo sollecitato a più non posso l’intervento né tanto meno i genitori che avevano diffidato l’ente. Ogni commento è persino superfluo.













