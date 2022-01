Scuole e messa in sicurezza. Azione Marano: “Ci sono i fondi, il Comune li sfrutti”

84 Visite

E’ da giorni che con la fine delle festività natalizie e con l'inizio del nuovo anno,

ma soprattutto con il rientro in classe degli studenti, frenato talvolta da ordinanze

quali quella del Presidente della Regione Campania e/o quelle emesse da taluni

Sindaci, che il dibattito sulla scuola è tornato centrale nella discussione politica

dei territori e non solo.

Ebbene, nonostante l’attuale periodo storico sia ancora segnato dall'emergenza

da Coronavirus, la quale si fronteggia con la costante e continua campagna

vaccinale che tra l’altro ci sta aiutando e ci lascia sempre più ben sperare per un

graduale e prossimo ritorno alla normalità, se decidiamo di partecipare alle

interrogazioni che imperversano sul mondo della scuola allora non possiamo

prescindere dal parlare di SICUREZZA; degli ambienti scolastici, ma soprattutto

non possiamo limitarci a discutere solo di misure anticovid dimenticando lo stato

in cui versano la maggior parte degli Istituti.

Già nel mese di maggio 2021, con una nota pubblicata a mezzo stampa e diretta

all’Ente cittadino, il Gruppo di Marano di Napoli in Azione poneva l’attenzione

sull’analisi degli immobili scolastici presenti nel nostro territorio, ovvero sulla

vetustà e carenza di strutture ed infrastrutture di cui soffre il comune maranese.

Di fatto si chiedeva all’allora Amministrazione, consapevoli delle attività del

Governo centrale mirate alla tutela del diritto allo studio, di intervenire nel

nostro territorio partecipando al bando relativo al Fondo Asili Nido e Scuole

dell’Infanzia ed al finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche per la

messa in Sicurezza, Ristrutturazione, Riqualificazione o Costruzione di edifici

comunali destinati a Nidi – Scuola dell’Infanzia e Centri polifunzionali a servizio

delle famiglie.

Non siamo stati ascoltati !!!

I tempi ora sono mutati, ma l’analisi posta lo scorso anno resta ancora d’attualità

tanto è vero che le scuole del nostro comune vivono purtroppo una serie di

criticità e quanto finora fatto da dirigenti scolastici, insegnanti ed operatori di

settore per garantire serenità e sicurezza a tutti gli studenti non può e non deve

essere vanificato lasciandoli soli nelle loro battaglie quotidiane.

Ne consegue quindi, come è sempre nello stile politico del gruppo locale di

Azione, che alla critica segui una proposta.

Infatti, ci sono milioni di euro stanziati ed a disposizione, opportunità che vanno

colte se realmente ed efficacemente ci si vuole impegnare a favore di studenti e

di coloro che lavorano nelle scuole.

E’ di qualche giorno fa la pubblicazione:

Ministero dell’Interno -Dipartimento affari interni e territoriali- del DECRETO 8

Gennaio 2022 col quale sono a disposizione contributi per la REALIZZAZIONE

DI OPER PUBBLICHE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI DEL TERRITORIO;

Regione Campania del DECRETO DIRIGENZIALE n°6 del 12 Gennaio 2022 col

quale è stato approvato l’AVVISO PUBBLICO PER LA MESSA IN SICUREZZA E

RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DELLA REGIONE CAMPANIA da finanziare

nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal PNRR.

Il Gruppo Marano di Napoli in Azione, quindi, chiede alle Istituzioni locali di

prendere atto delle risorse statali ed europee (PNRR) a disposizione e lavorare,

passo dopo passo, per cambiare il volto alla Città e per una svolta in favore dei

giovani del territorio.

Gruppo Marano di Napoli in Azione

Marano è più forte di chi la vuole debole













