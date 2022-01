180 Visite

A Frattaminore, verso le 4 di questa mattina, i Carabinieri sono intervenuti in via Giuseppe di Vittorio, civico 19. Poco prima ignoti avevano fatto esplodere un ordigno artigianale dal basso potenziale davanti alla serranda di un esercizio commerciale – un centro estetico. Lievi i danni alla saracinesca. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania













