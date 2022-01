Pallanuovo, sfida salvezza tra Aktis e Latina

87 Visite

Nessun rinvio di giornata a causa dei crescenti casi di Covid-19 nel paese, ed allora l’Aktis Acquachiara si prepara a disputare la settima giornata del campionato di Serie A2 Maschile.

I biancazzurri alle ore 15.00 scenderanno in vasca, fuori casa, per affrontare il CN Latina.

Uno scontro diretto contro una pretendente alla salvezza: campani e laziali sono entrambi a quota tre punti; ed entrambe le compagini hanno ancora da recuperare una partita. Se, infatti, il Latina dovrà disputare la sfida con il Vela Nuoto Ancona, gli acquachiarini dovranno incrociate la Canottieri Napoli nel derby rinviato, causa Coronavirus, prima della sosta natalizia.

Tra i problemi legati al momento storico per la risalita dei contagi, a presentare il match di sabato 8 Gennaio è coach Walter Fasano: “Forse, dico io, era il momento di fermarsi per fare lucidamente delle considerazioni importanti – spiega il tecnico salernitano – Tante squadre giocheranno senza diversi giocatori, alcuni di questi importanti ed alla lunga questo potrebbe andare ad incidere sugli esiti del campionato. Noi, come abbiamo sempre fatto, rispettiamo le direttive e domani saremo in piscina, chiaramente con alcune indisponibilità, ma pronti a giocare la nostra partita. Onestamente ho difficoltà a parlare di pallanuoto giocata, in questo momento…”.













