Covid Campania, ora siamo in zona gialla ma si rischia l’arancione

Stabili i contagi in Campania ma peggiora nettamente la situazione negli ospedali con lunghe file, riapparse ieri come un anno fa, al pronto soccorso del Cotugno, principale Covid center della regione. Ma proprio dall’andamento degli ultimi giorni è chiaro che i vaccini restano, per alcuni medici, un fondamentale presidio per mitigare le conseguenze della pandemia: il 23 novembre del 2011, al picco della seconda ondata, in Campania c’erano 2.331 ricoverati. Ora il tetto sarebbe stato superato. Da quanto si apprende, la regione rischia di finire in Arancione. Omicron, ad ogni modo, è per molti un super raffreddore e non ha la stessa forza delle precedenti varianti.













