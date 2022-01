Filippine, arresto per non vaccinati che escono da casa

108 Visite

Arresto per le persone non vaccinate che escono dalle proprie abitazioni nelle Filippine. Questo quanto prevede l’ordine è stato emanato dal presidente Rodrigo Duterte nel corso di un vertice con i membri della task force anti Covid. Secondo quanto riferito dal portavoce del presidente Karlo Nograles, la direttiva ha validità su tutto il territorio nazionale ed è stata decisa per “per proteggere i cittadini, perché l’essere non vaccinati mette tutti in pericolo”.













