Lega Campania: “Inopportune dichiarazioni De Luca su emergenza Covid-19. Getta fumo negli occhi per coprire inefficienze storiche della Regione”*

“Dichiarazioni inopportune, ancora una volta, dal presidente De Luca, che tira in ballo la Lega per coprire sue responsabilità riguardo alla gestione dell’emergenza pandemica nella nostra Regione. Puntare il dito contro di noi è il peggiore opportunismo politico al quale assistono i cittadini campani negli ultimi anni. Forse al governatore sfugge che la Campania è amministrata da decenni da lui e dal PD. Siamo dinanzi al suo solito giochino: cita nemici immaginari invece di assumersi responsabilità. In questi anni ci aspettavamo risposte concrete sulla sanità, sul turismo, sul lavoro, sui trasporti e i grandi progetti. Da De Luca zero risposte e zero fatti. Con responsabilità e come forza politica di opposizione abbiamo sempre avanzato proposte, idee, soluzioni e progetti nel segno della cooperazione istituzionale dinanzi ad una emergenza sanitaria senza precedenti. Il presidente De Luca ha puntualmente rispedito al mittente le nostre proposte. Forse solo oggi scopre che la coperta è corta? Noi non ci tiriamo indietro davanti alle responsabilità istituzionali, come sempre fatto, ma non possiamo più tollerare questi teatrini infantili che il governatore mette in scena per coprire falle organizzative alle quali non è mai riuscito a porre rimedi”. Così in una nota la segretaria regionale della Lega in Campania insieme ai parlamentari e ai consiglieri regionali campani.













