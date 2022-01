Giugliano, scuole chiuse: arriva l’ordinanza sindacale

135 Visite

A seguito di un incontro telematico tra il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi, l’assessore alla pubblica istruzione e i dirigenti scolastici degli istituti cittadini, è stata firmata in data odierna un’ordinanza sindacale con cui si dispone la sospensione dell’attività didattica in presenza per le scuole statali, paritarie e private di ogni ordine e grado del territorio comunale dal 10 al 15 gennaio 2022.

Gli stessi dirigenti scolastici hanno inviato una nota al primo cittadino rilevando l’alto numero di contagi tra popolazione studentesca e personale scolastico, nonché la difficoltà a stabilire contatti con l’ASL Na2Nord per espletare correttamente quanto previsto dai vigenti protocolli per il tracciamento.

La decisione del sindaco è finalizzata a consentire alle scuole secondarie di I e II grado un monitoraggio utile ad una più efficace ripresa dell’attività in presenza, e a quelle dell’infanzia e primarie di svolgere il ciclo vaccinale.

Le attività didattiche nel periodo 10-15 gennaio si svolgeranno quindi con modalità a distanza, ad esclusione di quelle destinate agli alunni con disabilità o con disturbi dello spettro autistico, il cui svolgimento in presenza è sempre consentito.

Contestualmente, viene sospeso il servizio di refezione scolastica fino al 29 gennaio in modo da evitare circostanze in cui sia difficile rispettare le misure di contenimento del rischio epidemiologico.

