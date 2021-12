Crisi politica a Calvizzano? L’opposizione si accuccia e sostiene Pirozzi. Il sindaco era stato chiaro: “A casa non vuole andare nessuno”

80 Visite

A Calvizzano è finita come era stato pronosticato da tanti: l’opposizione sosterrà il sindaco Pirozzi (perché a casa nessuno vuole andare via) il quale, a sua volta, non avrà più bisogno dei dissidenti di maggioranza, ormai passati all’opposizione. Pisani e Santopaolo, pur non accettando incarichi in giunta, consentiranno all’amministrazione in carica di andare avanti ancora per un bel po’. Fino a quando non si aprirà una nuova mini crisi. La situazione però è chiara a tutti: per almeno 3 anni, 3 anni e mezzo nessuno vorrà andare a casa. E’ una legge non scritta applicabile in qualsiasi comune italiano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS