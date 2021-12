Super green pass sui mezzi pubblici, complicata la vita centinaia di migliaia di studenti. “Un obbligo vaccinale mascherato”

Il vaccino obbligatorio per entrare in classe? Almeno per ora non c’è. Ma siccome a scuola bisogna pure arrivarci, le ultime novità introdotte dal governo per arginare l’ondata di contagi rischiano di complicare la vita a molte ragazze e ragazzi. Dalla ripresa delle lezioni il 10 gennaio, infatti, scatta l’obbligo di Super Green Pass sui mezzi pubblici per tutti gli over 12. Un tentativo di spingere alla vaccinazione gli studenti che non l’hanno ancora fatta, rischiando però di tirare in ballo il diritto all’istruzione. Tanto che il problema non può considerarsi risolto ed è stato al centro di un tavolo interministeriale, riunito questa mattina in vista del prossimo Cdm del 5 gennaio. L’orientamento di Palazzo Chigi per ora rimane quello di confermare l’obbligo del super pass agli over 12, ma le decisioni andranno prese anche alla luce della campagna vaccinale destinata ai più giovani e in particolare alla fascia 5-11 anni. Ottimista il governo, decisamente meno chi mette insieme i dati. La Fondazione Gimbe segnala infatti il crollo delle nuove vaccinazioni tra gli over 12. Insomma, nei prossimi mesi la scuola non potrà che essere il sorvegliato speciale. Ma sorvegliata da chi? Almeno per quanto riguarda il trasporto locale, ad oggi i controlli vengono fatti nelle stazioni o alle fermate e soltanto a campione.