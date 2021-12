Pescivendolo ucciso alla vigilia di Natale. Napoli e provincia nella morsa del degrado, il governo e i politici locali se ne fottono

648 Visite

In via Giovanni della Rocca, nel comune di Boscoreale, poco dopo le 22 di ieri, ignoti hanno perpetrato una rapina a mano armata in una pescheria. Il titolare ha reagito e inseguito i rapinatori.

Per assicurarsi la fuga uno dei malviventi ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha centrato al volto il pescivendolo, poi morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

La vittima è Antonio Morione, classe 1980.

Indagini in corso dei Carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata. Poco prima un’altra rapina in un’altra pescheria: anche in quel caso spari, ma nessun ferito.













