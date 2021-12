Calvizzano, crisi politica: ieri summit in municipio. Opposizione: “Pronti al dialogo ma occorre programma condiviso”

58 Visite

Ieri sera, presso la casa comunale, si è tenuta un’importante riunione dove è continuato il dialogo tra il Sindaco, i consiglieri di maggioranza a lui fedeli ed i cinque consiglieri di opposizione. Dalla riunione è emersa la volontà comune di lavorare al fine di trovare un’intesa politica seria e duratura con un programma chiaro e condiviso che possa scongiurare un commissariamento assolutamente dannoso per i Calvizzanesi soprattutto in un momento dove per i comuni diventa fondamentale essere operativi al fine di intercettare gli ingenti fondi che il PNRR metterà a disposizione del Paese. Due sono i concetti che la minoranza ha ribadito con estrema chiarezza al Sindaco: il primo riguarda la necessità di mettere nero su bianco un programma condiviso che tenga conto dei punti principali delle tre forze politiche ed il secondo è che i consiglieri di opposizione al momento non sono disponibili a ricoprire alcuna poltrona.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS