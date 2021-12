Torre Annunziata e temi strategici per la città, il Pd: “Necessaria discussione pubblica”

100 Visite

Puc – Beni confiscati – Contratto istituzionale di sviluppo “Vesuvio-Pompei”

Dichiarazione di Paolo Persico. Siamo alla vigilia di scelte fondamentali e manca qualsiasi confronto degno di questo nome mentre è indispensabile una discussione ampia e trasparente.

Anche il Consiglio comunale convocato stamattina non si è tenuto per mancanza di

numero legale. Ciò conferma la confusione e la debolezza politica della maggioranza e della Giunta attuale. Tutto questo caos avviene mentre si discutono alcune scelte strategiche per la città. Scelte che rischiano di essere assunte in modo opaco e senza un confronto chiaro e

trasparente.

E’ necessaria una discussione pubblica da tenere non solo nelle sedi istituzionali ma

soprattutto con le associazioni, le forze politiche e sociali, i cittadini.

Il 15 gennaio prossimo scade il termine per presentare i progetti – da parte dei comuni e

degli altri Enti – al Ministero per il sud per la definizione del “Contratto istituzionale di

sviluppo dell’area Vesuvio-Pompei”. Uno strumento che rappresenta uno degli assi fondamentali per l’utilizzo delle risorse europee.

Si tratta di scelte che incideranno in modo robusto sul futuro dei nostri territori.

Rispetto a ciò vi sono due esigenze alle quali non si può rinunciare:

• coerenza con gli obiettivi di crescita e di sostenibilità dettati dagli standard

europei;

• recepimento delle scelte nel PUC e comunque in un disegno urbanistico futuro

della città rimuovendo interventi estemporanei ed incoerenti.

Per tali ragioni è urgente oltre che necessario un confronto in sede di commissioni

consiliari e la predisposizione di un programma di incontri capaci di innescare una

trasparente concertazione con le forze sociali e le associazioni.

Bisogna fare presto e bene. Non replicando ciò che sta accadendo con il PUC che, dopo

l’approvazione del preliminare e il confronto – pubblico e trasparente – avviato

dall’allora assessore all’urbanistica prof.ssa Stefania Caiazzo (dimessasi ormai da mesi) è

arenato in una nebulosa “cabina di regia”.

Vanno evitate le esperienze negative consumate con il Contratto d’area e va attivato

ogni strumento per stanare interessi opachi.

Il Contratto istituzionale di sviluppo insieme al riutilizzo dei beni confiscati alla camorra

possono costituire una grande opportunità per il Mezzogiorno e per la nostra area.

Ma bisogna cambiare metodo. E’ incredibile che la delibera di acquisizione di 14 beni

confiscati venga riproposta in consiglio senza un minimo di discussione e di

approfondimenti nelle competenti commissioni consiliari come richiesto dal gruppo

consiliare del Pd.Per gli stessi beni confiscati è in itinere un altro Contratto istituzionale di sviluppo, dotato di ingenti risorse su cui la nostra area territoriale può svolgere un

ruolo importante.

Su questi punti incalzeremo ogni giorno l’attuale amministrazione e proseguiremo il

confronto con le forze che hanno davvero a cuore il bene comune e gli interessi della

città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS