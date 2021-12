Campania, Forza Italia: no addizionale Irpef per più tasse

73 Visite

«Difenderemo i contribuenti campani con tutti gli strumenti normativi a nostra disposizione: la Regione Campania non può pensare di far quadrare i conti della finanziaria scaricando sui cittadini un maggior onere fiscale».

A dirlo è il gruppo regionale di Forza Italia.

«Più che aumentare le tasse, per ottenere un maggiore gettito nelle casse dell’Amministrazione regionale, bisogna invece tagliare la spesa inutile. L’articolo 1 sull’addizionale Irpef è a nostro avviso irricevibile. E, insieme agli altri partiti del centrodestra, lotteremo per evitare che siano ancora una volta i contribuenti a farsi carico di scelte discutibili che deprimono invece che aiutare il territorio a crescere».













