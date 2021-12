Marano, ecco l’esito dell’incontro Lega-commissari. “Risposte soddisfacenti”

263 Visite

Dopo l’incontro con i commissari prefettizi, tenutosi questa mattina presso i locali del Municipio al C.so Umberto I, si comunica il buon esito dello stesso.

La Lega ha sottoposto all’attenzione della triade commissariale, alcune tematiche ritenute prioritarie: situazione economico-finanziaria; viabilità ed illuminazione; scarso funzionamento degli uffici comunali, con particolare attenzione all’ufficio tecnico; questione stadio; mercato Ortofrutticolo e mercato Pannino; erogazione buoni spesa.

Su tutti i punti posti alla loro attenzione, i commissari hanno illustrato i provvedimenti adottati e quelli che lo saranno a breve. In particolar modo ci è stato riferito che: per quanto riguarda la manutenzione stradale, si attendono i fondi promessi dal governatore della Regione Campania; che per quanto riguarda il sottodimensionamento dell’organico comunale, si attende la risposta dal MEF per l’assunzione di otto nuovi impiegati da destinare all’ufficio tecnico e ad altri uffici amministrativi, inoltre tra Dicembre e Gennaio, saranno utilizzati circa quaranta percettori di Rdc per lavori socialmente utili; sono stati preparati il bando per la manutenzione degli impianti di illuminazione e la delibera per i buoni spesa.

Con grande soddisfazione accogliamo la disponibilità dei commissari di fare propria la nostra proposta di ulteriori aiuti alle attività economiche, utilizzando le somme messe a disposizione dal “ Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali “.

Nelle more dell’incontro abbiamo altresì fatto richiesta di istituire un’area pedonale in vista delle festività Natalizie, richiesta accolta con entusiasmo e grande disponibilità da parte dei commissari.

Fin dal giorno dell’insediamento della commissione prefettizia, la LEGA ha assunto un atteggiamento collaborativo e propositivo nei confronti dei commissari, chiamati a svolgere l’arduo compito di risollevare le sorti di una città allo sbando e in ginocchio.

L’incontro di questa mattina ha ulteriormente evidenziato il senso di responsabilità del coordinamento cittadino, volto a creare sinergia ed un canale comunicativo con i commissari nell’interesse della città.

