Buoni spesa Covid, a Marano ancora tutto in alto mare. Zero comunicazioni, la trasparenza non esiste. Fin qui pessimo il lavoro dei commissari

Buoni spesa Covid 2021, a Marano ancora tutto fermo. O almeno non è noto nulla, almeno ufficialmente. Ad oggi, 10 dicembre, nulla viene comunicato ai cittadini, né attraverso manifesti né attraverso organi di stampa o mediante il sito on line del Comune. Una tristezza infinita, una mancanza di trasparenza ed educazione nei confronti di cittadini che non ha pari nel mondo. Queste cose le scrivevamo già 4 mesi fa, ma allora qualche saputello locale, che scrive baggianate sui social, sostenne che era normale. Non è normale che un ente pubblico non comunichi con la cittadinanza. Chi difende questi pessimi commissari, che poco o nulla hanno fatto se non sul fronte del bilancio comunale, è correo di questa situazione. Ogni giorno riceviamo centinaia di lamentele, su vari aspetti della vita cittadina. Le segnaliamo, le denunciamo, ma il Comune – in disarmo totale – continua ad essere il contrario di una casa di vetro. E’ la case dei misteri ormai.













