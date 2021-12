83 Visite

Gentile direttore, l’uscita del Carlo Levi è diventata una cosa che neanche nel quarto mondo si vede: c’e un’area parcheggio a 50 metri, ma è più comodo sostare sullo spartitraffico o in doppia fila e bloccare la circolazione. Ma la domanda è: in 4 anni che lavoro lì come mai non si è mai visto un solo vigile o un ausiliare?

Antonio (Marano)













