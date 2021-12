Bimbo in arresto cardiaco al Montale di Scampia: salvato dalle maestre

75 Visite

Protagoniste quattro insegnanti dell’istituto che, poco dopo mezzogiorno, da educatrici si sono trasformate in eroine. Una storia che ha un inizio drammatico quando uno dei loro piccolissimi alunni, un bambino di appena tre anni, per cause ancora da accertare, perde coscienza e va in arresto cardiaco. È un attimo e quella che era iniziata come una normale giornata di scuola rischia di trasformarsi nell’incubo che nessun docente vorrebbe vivere. Invece, proprio in quel momento, il miracolo prende forma. Angela Calvino, Anna Longobardi e Patrizia Viglione fanno qualcosa di straordinario. Non si limitano a chiamare il 118 ma, nell’attesa che i soccorsi arrivino, praticano sul piccolo alunno un massaggio cardiaco. I minuti passano, interminabili, ma le quattro insegnanti non si perdono d’animo e continuano a premere sul torace del bambino, seguite telefonicamente dal personale del 118. Ed è grazie a questa manovra che il miracolo si compie perché il piccolo alunno riprende ritmo e respiro.













