Equitalia gli recapita un bollettino da 17 milioni di euro: “Da pagare entro 5 giorni”

Si chiama Andrea Ghiotto l’uomo che ha ricevuto un bollettino da 17 milioni di euro da Equitalia. Per anni è stato considerato il re della frode fiscale. Arrestato più volte e indagato dalla Guardia di Finanza, ora ha cambiato vita, ma si è visto recapitare a casa dal postino un bollettino di Equitalia per una cifra stratosferica.

Un maxi bollettino da oltre 17 milioni di euro, ovvero il conto di quanto deve al Fisco che ha raggirato per lungo tempo, per lo più con valzer di fatture false, proprio lui che in un’intervista rilasciata alla Rai nel 2010, al giornalista che gli chiedeva come si sentisse ad aver evaso le tasse per milioni di euro, aveva risposto che in fondo non aveva ammazzato nessuno e che l’evasione fiscale “non è un reato grave”.













