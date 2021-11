Marano, maxi processo immigrazione clandestina: cambia il collegio giudicante

338 Visite

Stamani innanzi al Collegio 1/C del Tribunale di Napoli Nord, presieduto dal giudice Pacchiarini, si è tenuto il prosieguo della prima udienza dibattimentale del maxi processo contro alcuni dipendenti comunali di Marano e numerosi extracomunitari per l’accusa formalizzata dalla Procura di violazione della normativa in tema di immigrazione clandestina e falso ex art. 479 c.p.. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 26 gennaio. L’avvocato Rosario Pezzella, del collegio difensivo, ha chiesto la parola per articolare un’eccezione preliminare. Il presidente del collegio ha invitato il difensore a riproporre l’eccezione innanzi al nuovo collegio designato, ovvero il collegio1/A presieduto dal giudice Buono.

Nella Foto l’avvocato Rosario Pezzella.













