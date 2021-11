79 Visite

Il caso Cesaro, oggi all’esame della Giunta per le immunità parlamentari del Senato, è stato rinviato a una prossima riunione, quella del 14 dicembre. L’organismo presieduto da Maurizio Gasparri aveva all’ordine del giorno l’autorizzazione a procedere alla richiesta del gip di Napoli per gli arresti domiciliari per il senatore campano di Forza Italia, Luigi Cesaro.















