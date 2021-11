121 Visite

Anche il premier Mario Draghi non ne può più dell’emergenza migranti libici in Italia. «Questi sbarchi continui nel nostro Paese rendono la situazione insostenibile, l’Ue deve trovare accordo. Noi dobbiamo investire di più per aiutare libici a creare delle condizioni umani». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, nella conferenza stampa al termine della Conferenza di Parigi sulla Libia.

«Anche noi dobbiamo investire di più per aiutare i libici a creare delle condizioni umane migliori – ha aggiunto – occorre intervenire per affrontare questa situazione. È certo però che questi sbarchi continui sull’Italia rendono la situazione insostenibile. Quindi l’Unione europea deve trovare un accordo su questo fronte», ha affermato Draghi.













