No Green pass, Cobas e disoccupati violano la zona rossa e arrivano al Plebiscito

85 Visite

Bloccata una corsia del corso Umberto. In 700 da piazza Garibaldi si stanno muovendo verso il centro storico. Tra i manifestanti contro il Green pass ci sono disoccupati del Movimento 7 novembre e Cobas e antagonisti venuti anche da altre zone d’Italia come i movimenti No Tav provenienti dalla Val di Susa.

Il corteo punta ad arrivare verso le zone del centro storico ieri vietate dalla prefettura in osservanza delle decisioni prese dal Viminale di non consentire manifestazioni in alcuni punti della città. L’obiettivo era arrivare in piazza del Plebiscito e le forze dell’ordine hanno consentito il passaggio. Davanti alla sede della prefettura, però, è stato creato un forte sbarramento con furgoni cellulari, agenti del reparto mobile in assetto antisommossa e idranti. Cancelli mobili sono pronti ad essere installati per impedire che il corteo raggiunga il lungomare e via Santa Lucia dove c’è la sede della Regione Campania.

Alle 17 è invece previsto un raduno di No vax e no green pass all’esterno della stazione della metropolitana di piazza Cavour. Manifestazioni contro vaccini e carta verde che avvengono ormai da settimane ogni sabato. Le forze dell’ordine sono ora impegnate a non far realizzare un unico corteo di no vax e dei disoccupati.

Anche il movimento 7 novembre è contro il green pass, pur se molti di loro ammettono di essere vaccinati: «Misure come il green pass – dicono – sono la foglia di fico dietro cui nascondere le proprie responsabilità, misure ipocrite e inutili che non agiscono sulle criticità sistemiche, ma utilissime per i padroni che sono autorizzati a ridurre ulteriormente i costi della sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminando sanificazioni, tamponi, mascherine, igienizzante»













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS