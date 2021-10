Telefonia mobile Marano, vandalizzata per la seconda volta centralina di San Rocco. Intanto dal Tar arriva uno spiraglio ma nessuno ci ha pensato

361 Visite

Vandalizzata, per la seconda volta nel giro di pochi giorni, la centralina elettrica che dovrà alimentare la futura antenna (telefonia mobile) di San Marco-San Rocco. La centralina era stata installata alcuni mesi fa, nei giorni segnati dalle polemiche dei cittadini della zona che protestavano contro l’ennesima installazioni di analoghi ripetitori.

Nei giorni scorsi, nel vicino comune di Quarto, una sentenza del Tar ha dato ragione al comitato che si era opposto all’installazione di un’antenna 5G. I giudici hanno bocciato il procedimento del Comune poiché l’ente non avrebbe pubblicizzato a sufficienza la concessione rilasciata (va fatta non solo sull’albo pretorio on line del Comune, ma anche attraverso organi di informazione e manifesti), non consentendo pertanto ai residenti di fare le relative osservazioni o controdeduzioni. E’ un precedente importante, ignorato tuttavia dai professionisti della politica locale che amano fare solo passerelle laddove accadono particolari eventi.













