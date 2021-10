Arzano, varata la giunta Aruta

129 Visite

Amministrazione Aruta, nominata la nuova Giunta municipale. Professionisti ed esperti nell’esecutivo. L’urbanistica, vero vulnus, affidata ad un esterno, l’ex sindaco di Giugliano ed ex vicesindaco del Comune di Marano, Francesco Taglialatela. A circa un mese dalle elezioni la neo sindaca Cinzia Aruta, salvo sorprese dell’ultima ora, ha finalmente formalizzato i nomi degli assessori che la coadiuveranno nel lungo lavoro teso a risollevare le sorti di un paese ormai in ginocchio. Faranno parte del nuovo esecutivo i seguenti assessori: l’ing. Maddalena Tramontano, che dovrebbe avere le deleghe al settore Attività Produttive e Suap; il commercialista Giuseppe Vitagliano, già revisore dei conti e componente dell’Audit, nonché componente dell’ordine dei dottori commercialisti di Napoli Nord che andrà al Bilancio. In giunta anche l’avvocato Maria Teresa Abate, con pregressa esperienza politica, e Ernesto Pollice anch’esso già revisore dei conti del comune e capo dell’Ufficio di Gabinetto dell’ex sindaco Luigi De Magistris che dovrebbe ricoprire il ruolo di assessore al Personale e Polizia locale. Nell’esecutivo con il ruolo di vice sindaco e Politiche sociali, l’avvocato Fabio Gallo. L’unico esterno è Francesco Taglialatela, ex sindaco di Giugliano ed ex assessore del comune di Marano che quasi sicuramente si occuperà del settore urbanistico, settore al centro di numerose inchieste e motivo determinante dello scioglimento del 2019. Secondo gli addetti ai lavori si tratta di un rafforzamento della giunta con soggetti di provata esperienza nell’ambito politico e amministrativo individuati da una rosa di nomi fornita dalle liste e dai partiti. Intanto, sono in molti a ribadire e chiedere che non si può più sbagliare e commettere gli errori del passato.

