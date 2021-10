Covid Campania, pronta terza dose per personale scolastico e forze dell’ordine

Ancora uno sprint per i vaccini anti-Covid. La Campania accelera sulla terza dose. Secondo il cronoprogramma è previsto il nuovo richiamo anche per chi fa lavori più esposti, come insegnati e forze dell’ordine, alla scadenza dei sei mesi dalla precedente iniezione.

Dopo aver somministrato il farmaco agli ospiti delle Rsa, agli anziani e ai soggetti fragili, ora tocca al personale sanitario, quindi poi al personale scolastico e alle forze dell’ordine. Scadenza dei sei mesi considerata in Campania, in linea con le indicazioni nazionali.