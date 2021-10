Rivoluzione anagrafe: dal 15 novembre basterà lo Spid per scaricare i certificati gratis

220 Visite

Basterà, dal 15 novembre, avere lo Spid o la carta d’identità elettronica per poter ottenere 14 diversi tipi di documenti anagrafici in formato digitale, scaricabili per sé o per un componente della propria famiglia dal proprio computer.

Il ministero dell’Innovazione tecnologica e della Transizione digitale ha ufficializzato quanto precedentemente anticipato dal ministro Vittorio Colao. La nuova funzionalità permetterà anche alle amministrazioni pubbliche di avere un punto di riferimento unico per i dati e le informazioni anagrafiche.

Con un’anagrafe nazionale unica, gli aggiornamenti sui cittadini saranno subito consultabili dagli enti pubblici che accedono alla banca dati. Per esempio l’Agenzia delle entrate, l’Inps o la Motorizzazione civile potranno ottenere immediatamente le informazioni di cui hanno bisogno.

Per i documenti che necessitano del riferimento plurilingue, saranno disponibili online anche in modalità multilingua.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS