Effetto Green pass sui vaccini? Non c’è stato. Aumentato (e di gran lunga) il numero dei tamponi

214 Visite

Se l’effetto Green Pass, come è stato definito dai giornali, si basa sugli obiettivi dichiarati dal governo, a due settimane dall’introduzione dell’obbligo si può dire che quell’effetto non c’è stato: negli ultimi due mesi il numero delle prime dosi somministrate è stato sempre in calo nonostante oltre 7,4 milioni di persone non abbiano ancora aderito alla campagna vaccinale. Al momento 46,6 milioni di persone hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, l’86,2 per cento delle persone vaccinabili, con più di 12 anni, che in Italia sono 54 milioni.

Una leggera crescita delle somministrazioni è avvenuta nella terza settimana di settembre, quando il numero delle prime dosi giornaliere era aumentato da 50mila a 70mila per arrivare a circa 80mila nella settimana tra il 20 e il 26. Ma l’aumento si è interrotto poco dopo: le vaccinazioni sono rimaste stabili per qualche giorno, per poi ritornare alle 50mila somministrazioni giornaliere prima di un’ultima crescita, piuttosto contenuta, il 14 ottobre, quando sono state somministrate 76.697 prime dosi. Giovedì 28 ottobre sono state somministrate meno di ventimila prime dosi, per la precisione 19.583.

In realtà un effetto c’è stato: non sulle vaccinazioni, ma sui tamponi: dalla metà di settembre, quando è stata annunciata l’estensione dell’obbligo, non c’è stata una crescita delle prime dosi somministrate, mentre dal 15 ottobre, quando è entrato in vigore, il numero dei tamponi è aumentato in modo significativo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS