Migranti, Roccella Jonica è la nuova Lampedusa

133 Visite

Sei sbarchi in 48 ore e l’ultimo, nella mattinata di ieri, con circa 320 profughi poi dirottati a Crotone, evitato solo perché l’unica struttura di accoglienza è più che satura. Non siamo a Lampedusa ma a Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Da settimane il porto della cittadina ionica è diventato il terminale di approdo per le imbarcazioni cariche di profughi che puntano sulla Calabria salpando dai porti della Turchia. Un flusso che conta numeri mai visti prima: oltre 780 i migranti sbarcati in sole 36 ore – cui si aggiungono i 320 di ieri mattina e i 56 arrivati nel pomeriggio a Reggio – tra cui donne e minori molti dei quali non accompagnati. Numeri inediti, appunto, che stanno mettendo in grande difficoltà il dispositivo di accoglienza attivato nella cittadina della Locride.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS