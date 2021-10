Marano, i commissari approvano (finalmente) il bilancio consolidato per l’anno 2020

482 Visite

Lo scorso 22 ottobre i commissari straordinari alla guida del Comune, con apposita deliberazione, hanno approvato il bilancio consolidato per l’anno 2020. Il bilancio consolidato ha lo scopo di rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

L’approvazione del documento contabile dovrebbe consentire al Comune di proporre al Ministero competente la possibilità di emanare bandi per l’assunzione (di poche) di specifiche unità lavorative da inserire in alcuni settori particolarmente sguarniti, vedi alla voce polizia municipale e ufficio tecnico. Il Comune, in dissesto finanziario, per assumere (anche per contratti a tempo determinato) necessita sempre del preventivo via libera della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali.













