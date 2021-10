Maltempo, il sindaco di Pozzuoli chiude parchi e cimitero

178 Visite

Considerato che l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile della Regione Campania “per venti forti o molto forti” prosegue fino alle ore 18 di oggi, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia ha disposto in via precauzionale la chiusura al pubblico del cimitero comunale e dei parchi pubblici cittadini (Villa Avellino, Oasi di Monte Nuovo e Parco Urbano di via Vecchia delle Vigne) anche per la giornata di domani, lunedì 25 ottobre.

Nell’ordinanza sindacale si raccomanda sempre ai cittadini di prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali della luce, segnaletica o impalcature, parti di cornicioni, e di assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.













