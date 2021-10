Al via la XXIV edizione del Marano Ragazzi Spot Festival

Ha preso oggi il via la XXIV edizione di Marano Ragazzi Spot Festival progetto di legalità sociale. La manifestazione come ogni anno é ospitato nell’I. C. Socrate – Mallardo scuola non capofila del progetto ma sempre sensibile alla tematica legalità grazie al Dirigente Scolastico Prof. ssa Teresa Formichella, sempre in prima linea quando si tratta d’impegno sociale per la formazione del futuro cittadino. Quest’anno la manifestazione tornerà in presenza nel rispetto dei protocolli anticovid ribadisce l’organizzatore della manifestazione Prof. Rosario D’Uonno. Per una settimana la Socrate – Mallardo sarà palcoscenico di tanti eventi aventi come tematica la legalità, con protagonisti i ragazzi del territorio e non, che attraverso Spot realizzati da loro metteranno in risalto che la legalità conviene sempre. La settimana di Marano Ragazzi Spot Festival sarà anche un attento laboratorio con tante testimonianze di personaggi del panorama scolastico, civile e dell’associazionismo che a vario titolo tratteranno la tematica legalità, già stamani si è registrata la presenza del funzionario dell’USR Campania Dott. ssa Addeo. Il Dirigente Scolastico Prof. ssa Formichella augura buon lavoro ai ragazzi ai Docenti e a quanti saranno impegnati nella buona riuscita della manifestazione, con la consapevolezza che mai come in questo momento Marano ha bisogno di una fucina di legalità.

Michele Izzo