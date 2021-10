“Premio Serra – Campi Flegrei”, finale e premiazione lunedì 8 novembre

267 Visite

Giunge alle fasi finali la prima edizione del “Premio Serra – Campi Flegrei” che si concluderà lunedì 8 novembre – a partire dalle ore 20:00 – presso la sede del teatro sperimentale di via Diocleziano 316, con la finale riservata ai sette monologhisti selezionati dalla Giuria Selettiva composta da nomi autorevoli come Conni Celotto, Elena De Candia, Fabiana Fazio, Luisa Guarro, Sara Lupoli, Margherita Romeo, Sarah Paone, Elena Soria, Pietro Iuliano, Vladimir Marino, Niko Mucci, Mauro Palumbo e Pietro Tammaro.

Indetto nell’autunno del 2020, per creare a Napoli un’occasione di visibilità per interpreti di ogni età, pronti a cimentarsi con la disciplina del monologo e più volte interrotto dalla pandemia, l’iniziativa ha coinvolto circa quaranta attrici e attori, senza limiti di età, né barriere formative, impegnati nell’interpretazione di un monologo a scelta – edito, o inedito, in lingua Italiana, in dialetto, di autore conosciuto o meno, integrale o rivisto – della durata massima di dieci minuti. In palio, c’è un premio in denaro da 500€ ed un’opera d’arte ideata appositamente per il “Premio Serra – Campi Flegrei” dalla poliedrica artista Antonella Romano. Le sette attrici qualificate alla fase finale e che si esibiranno per aggiudicarsi il Premio sono: Ludovica Artel, Clara Bocchino, Francesca Fedeli, Roberta Frascati, Alessia Thomas, Luisanna Vespa e Giovanna Cappuccio.

All’evento interverrà la Giuria Onoraria che, in questa prima edizione del Premio, è composta da: Peppe Mastrocinque, Ernesto Lama, Giovanna Manna, Antonella Romano, Alessandra D’Elia, Raffaele Esposito.

