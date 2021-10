Marano, un grave lutto scuote il comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri: morta la maestra Velardi

1.081 Visite

Un grave lutto ha colpito l’istituto comprensivo Amanzio-Ranucci-Alfieri: è deceduta la “storica” maestra Angelina Velardi, 60 anni (nella foto a destra). La dirigente scolastica, Antonietta Guadagno, per la giornata di domani, giorno in cui si terranno i funerali della maestra, ha disposto la sospensione dell’attività didattica per la scuola dell’infanzia. Le esequie di Angelina Velardi si terranno domani, alle 11, nella chiesa dell’Annunziata.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS