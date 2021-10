Borse di studio. Di Fenza (Moderati): “Erogare subito le borse di studio per un concreto sostegno formativo”

84 Visite

Ho presentato quest’oggi un’interrogazione a risposta scritta all’ADISURC per sapere quando sarà erogato il saldo della Borse di Studio A.A. 2020/21 finanziate sia con risorse ordinarie che con fondi #PORCAMPANIA FSE 2014/2020.

Sono tanti gli studenti che in questi giorni mi hanno chiesto chiarimenti in merito. Moltissimi stanno inviando e-mail all’Azienda. Con loro ho intrapreso un percorso di collaborazione istituzionale, sin dal mio insediamento ho dato la mia disponibilità alla platea studentesca per farmi carico delle loro istanze. Il tema delle borse di studio è sicuramente di rilevante importanza perchè si tratta di un concreto sostegno economico al percorso formativo di tanti universitari. Erogarlo in tempo è fondamentale. Continuerò ad assisterli e attraverso questa interrogazione darò loro le risposte che attendono. Sempre dalla parte degli #STUDENTI.

On.le Pasquale Di Fenza













