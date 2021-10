Focolaio Covid a Qualiano, 27 contagiati tra alunni e docenti. Bambini figli di no vax e maestre vaccinate con due dosi

56 Visite

Venti bambini contagiati e sette maestre nell’istituto comprensivo Di Giacomo-Santa Chiara. Per il governatore De Luca e per il sindaco di Qualiano De Leonardis si tratta di bimbi figli di genitori non vaccinati. Il governatore ha espresso tutto il suo disappunto per l’accaduto. Per il sindaco di Qualiano, invece, le maestre erano tutte vaccinate e con due dosi e si erano contagiate prima degli alunni. I ragazzi resteranno in Dad fino al 25 ottobre.















