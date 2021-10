Campania, i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nella seduta di oggi

110 Visite

Si segnalano di seguito alcuni dei provvedimenti approvati dalla Giunta regionale nella seduta di oggi.

Sanità, Dea di II livello a Pozzuoli. In considerazione dell’intervenuto incremento della capacità operativa del presidio ospedaliero “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per effetto della realizzazione di ulteriori sale operatorie e

del potenziamento dei servizi di supporto, la Giunta, sulla scorta dell’istruttoria degli uffici competenti, ha deliberato di classificare il presidio di Pozzuoli quale DEA di II livello della rete di emergenza–urgenza regionale.

Politiche Sociali. Riparto fondi. La Giunta ha programmato in favore degli Ambiti territoriali le seguenti risorse

relative al Fondo per la non autosufficienza:

– l’importo di € 5.922.000,00 ad integrazione del Programma Regionale di Assegni di cura per

disabili gravissimi e gravi;

– l’importo aggiuntivo di € 805.557,00 relativo al Fondo per la non Autosufficienza 2018;

– l’importo di € 2.000.000,00 per incrementare la partecipazione al Programma di Vita

indipendente mediante l’individuazione di ulteriori 25 Ambiti Territoriali.

Definiti anche i criteri di riparto delle risorse del Fondo non Autosufficienza per Assegni di

cura per il biennio 2020 e 2021.

In particolare, tali criteri assegnano:

– il 70% delle risorse agli Ambiti Territoriali che presenteranno la programmazione per gli

assegni di cura per disabili gravissimi entro la data stabilita annualmente dalla Direzione

Politiche Sociali e Socio-sanitarie e che hanno rendicontato una quota minima dell‘80% delle

risorse trasferite;

– il 10% delle risorse, sulla base della popolazione residente, in favore degli Ambiti Territoriali

che hanno rendicontato al 1° marzo di ciascun anno una quota minima dell’80% delle risorse;

– il restante 20% delle risorse, sulla base della popolazione residente, in favore di tutti gli

Ambiti Territoriali, al fine di garantire maggiore omogeneità territoriale all‘accesso alle

prestazioni.

Infanzia. Interventi a favore dei bambini 0-6 anni. La Giunta ha approvato le linee strategiche per la programmazione degli interventi del Sistema integrato regionale di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni per il triennio 2021-2023, finalizzate in particolare all’ampliamento e alla diffusione sul territorio del numero di strutture di nidi e micronidi, nonché a favorire il potenziamento dell’offerta di servizi e della relativa presa in carico dei bambini.

Programmata la somma complessiva di € 41.781.984,41 per l’anno 2021 ed € 41.689.285,18 per ciascuno

degli anni 2022 e 2023, stabilendo che tali risorse vengano destinate in favore degli Ambiti territoriali sociali, secondo i criteri indicati di seguito:

– un importo pari a € 10.000.000,00 in base alla popolazione scolastica delle scuole dell’infanzia e sezioni primavera

paritarie private, come rilevata dai dati comunicati dall’Ufficio scolastico regionale, per l’attivazione di interventi in

favore di queste;

– quota parte del Fondo, pari ad € 4.178.198,44 (10% dello stesso), alla realizzazione di poli per l’infanzia nei diversi

territori provinciali, sulla base di avviso pubblico da emanarsi;

– la restante parte del Fondo, pari ad € 27.603.785,97, in base alla percentuale di bambini 0-6 anni residenti

nell’Ambito sul totale regionale, per l’attivazione dei servizi previsti nelle linee strategiche;

– il fondo di cofinanziamento regionale, pari a € 10.500.000,00, in base alla percentuale di bambini 0-3 anni residenti

nell’Ambito sul totale regionale, per l’attivazione dei servizi 0-3 anni (nidi e servizi integrativi al nido).

Edilizia residenziale pubblica, bando a Buccino. La Giunta ha autorizzato il Comune di Buccino (Sa) ad emanare il bando speciale approvato con delibera di Giunta Comunale n. 121/2021, per l’assegnazione di n. 34 alloggi di edilizia

residenziale pubblica, alla località Raie, destinati a soggetti già assegnatari legittimi, con il proprio

nucleo familiare, di baracche, containers o prefabbricati leggeri.













