Calvizzano, Tari 2021: ecco le agevolazioni previste dal Comune

ARI ANNO 2021, IN CONSEGNA DALLA PROSSIMA SETTIMANA LE BOLLETTE: PREVISTE AGEVOLAZIONE PER LE FAMIGLIE

Comunichiamo a tutti i contribuenti calvizzanesi che dalla prossima settimana saranno recapitate le bollette della TARI 2021. Quest’anno rispetto alle annualità precedenti gli avvisi saranno consegnati in un periodo dell’anno diverso rispetto a quello solite perché abbiamo dovuto stabilire dei criteri per applicare le riduzioni della Tari in favore delle fasce più deboli della popolazione.

Come abbiamo fatto finora continueremo a sostenere le famiglie Calvizzanesi che versano in uno stato di difficoltà socio – economico, infatti, utilizzeremo delle risorse per erogare il beneficio a favore dei nuclei familiari che versano in condizioni di disagio socio-economico, aventi un ISEE pari o inferiore ai 6mila euro, dando priorità a quelli con maggior numero di figli minori a carico e/o con componenti del nucleo che siano in possesso di decreto previsto dall’art.3, comma 3, legge 104.

La platea interessata potrà presentare istanza di riduzione non appena l’Ufficio Tributi del Comune di Calvizzano pubblicherà il relativo avviso pubblico. Vi terremo aggiornati costantemente e vi diremo da quando sarà possibile richiedere il beneficio.

Considerato il ritardo nella spedizione, a causa delle positive motivazioni espresse in precedenza, vi annunciamo che le bollette notificate saranno già scadute, pertanto, vi chiediamo di non tenere conto della data della prima scadenza. Vi invitiamo comunque a versare quanto dovuto non appena ne avrete la possibilità.

Calvizzano, 19/10/2021

Il Sindaco

Giacomo Dr.Pirozzi

L’Assessore al Bilancio e Tributi

Roberto Vellecco













