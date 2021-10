Qualiano, focolaio Covid alla Di Giacomo-Santa Chiara: sospese le attività in presenza

213 Visite

Aumentano i casi Covid sul territorio di Qualiano. Oltre 50 i contagiati in città, così come fa sapere il sindaco Raffaele De Leonardis sulla sua pagina Fb. L’aumento ha coinvolto anche l’ Istituto scolastico Di Giacomo-Santa Chiara con la disposizione da parte dell’Asl della sospensione delle attività in presenza fino a lunedì 25. Una importante impennata di contagio all’interno della scuola: 9 i bambini contagiati, ed anche alcune maestre. L’Asl ha disposto la sanificazione di tutti gli Istituti e a raccomandato il Comune di intervenire in ausilio nelle aree di pertinenza. La Preside ha, dunque, inteso mettere in Dad non soltanto la classe dove erano state rilevate le positività, ma l’intero Istituto.













