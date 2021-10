Trovato un cadavere a Caivano: potrebbe essere quello di Antonio Natale

538 Visite

Un cadavere è stato ritrovato nelle campagne di Caivano, in provincia di Napoli, nei pressi del campo rom, nel pomeriggio di oggi, 18 ottobre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la Scientifica, sono in corso accertamenti per risalire all’identità. Sulla questione il Comando Provinciale mantiene il più stretto riserbo. Al momento non ci sono conferme, ma l’ipotesi che trapela è quella che potrebbe essere il corpo di Antonio Natale, il 22enne del Parco Verde scomparso nel nulla il 4 ottobre scorso. Sul posto anche l’autorità giudiziaria.













