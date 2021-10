Giugliano, battuto anche il Carbonia: 3-0 ai sardi e primo posto blindato

152 Visite

Il Giugliano schianta anche il Carbonia, battuto in trasferta con un perentorio 3-0. Gara mai in discussione. I gialloblu, in testa alla classifica a punteggio pieno, passano in vantaggio in avvio di gara con Gladestony e raddoppiano al 30′ con Rizzo. Nella ripresa il gol che chiude i giochi: lo sigla il fantasista Cerone, autore anche dell’assist che aveva consentito a Rizzo di raddoppiare. Vani gli sforzi nel finale del match della compagine sarda, guidata in panchina dall’ex stella del Cagliari David Suazo. Il Giugliano di Giovanni Ferraro è l’unica formazione del girone G a non aver ancora incassato una rete.













