Ritrovato dai carabinieri l’anziano di Calvizzano scomparso ieri: era a Capua

Tommaso Riccio, il 79 enne di Calvizzano scomparso nella mattinata di ieri, è stato ritrovato nella notte nella città di Capua. L’uomo, che soffre di demenza senile, è stato riconosciuto dai carabinieri della locale stazione. Secondo il racconto dei familiari, che ieri avevano lanciato un appello, Tommaso vagava per le strade della cittadina casertana alla ricerca di un ufficio postale. I militari dell’Arma del posto lo hanno accompagnato in caserma e avvisato i suoi congiunti. E’ in buone condizione ed è rientrato nella sua abitazione di Calvizzano.













