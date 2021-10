Rave, migranti e manifestazioni, il Viminale sempre impreparato. C’è un problema Lamorgese

72 Visite

Fratelli d’Italia e Lega hanno chiesto a gran voce le dimissioni del ministro dell’Interno Lamorgese. I due partiti attaccano la titolare degli Interni per essersi fatta trovare impreparata davanti alle rivolte di piazza di ieri. E così prima la Meloni e poi il Carroccio, hanno chiesto un passo indietro al ministro. La titolare del Viminale era già finita in precedenza nel mirino di tanti: sia per la pessima gestione dei rave abusivi e, ancor prima, per la questione migranti a Lampedusa e in altre realtà. La Lamorgese, però, è fortemente tutelata da ambienti del Pd e Forza Italia.













