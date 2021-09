Il medico dei vip dava i Green pass (falsi) a chi pagava

121 Visite

Diversi personaggi famosi, politici, sportivi e imprenditori si sarebbero affidati ad un noto medico di Roma per ottenere falsi Green Pass senza aver fatto il vaccino. Al centro delle indagini del Nas di Roma, c’è un medico di base con studio nella zona di Colli Albani, Asl Rm 2, che, grazie a una falla nel sistema, avrebbe inserito nei fascicoli sanitari dei pazienti speciali attestazioni di vaccinazioni mai avvenute con successivo rilascio del passaporto vaccinale. Il professionista, indagato per falso in atto pubblico, è stato perquisito qualche giorno fa dai Carabinieri. Le indagini sono partite dopo una segnalazione anonima.