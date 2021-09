Calvizzano, scuola pronta: sanificati i locali, ripiantati i fiori in via Diaz e piazza ripulita

56 Visite

La scuola è pronta a ripartire. Come vedete abbiamo nuovamente ripiantato i fiori ornamentali in Via Diaz. Sono belli, colorati e trasmettono tanta allegria e buon umore. Sono stati anche sostituiti gli ombrelli rotti. Anche la piazza è stata ripulita e ieri abbiamo disinfestato le piante da zanzare e insetti. I locali di entrambi i plessi sono stati sanificati adeguatamente grazie all’intervento dell’Asl. Vogliamo assicurare ai nostri giovani studenti un rientro in totale sicurezza, garantendo loro degli spazi puliti e salubri. Per il secondo anno consecutivo vogliamo omaggiarli con questo piccolo pensiero. Vogliamo accrescere in loro il senso di appartenenza e sono sicuro che con degli spazi così caratteristici e belli, ameranno e cureranno ancor di più la scuola. Teniamo particolarmente al benessere dei nostri studenti e con piccole azioni concrete lo dimostriamo quotidianamente. Ricorderete tutti il “piccolo Matteo” che l’anno scorso ripristinò le fioriere quando furono vandalizzate. Ecco siamo un po’ tutti come lui, siamo tutti “Matteo”, prendiamoci cura dei nostri spazi, tuteliamo i nostri luoghi e amiamo il nostro paese. Insieme.

Giacomo Pirozzi sindaco di Calvizzano.













