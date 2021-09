Open Day a Bacoli, Della Ragione: “Vaccini al Liceo di Torregaveta, grande opportunità”

56 Visite

Si potrà venire in auto, nel parcheggio dell’Istituto Superiore. Si potrà venire in treno, in Cumana, scendendo al capolinea di Torregaveta. Ad accogliervi ci saranno i camper ed il personale dell’Asl, la Protezione Civile. Ringrazio tutti. È un’iniziativa che siamo riusciti a rendere possibile grazie alla sinergia tra istituzioni e, in particolare, alla piena disponibilità del nuovo dirigente scolastico del Liceo Seneca, Maria Palma.