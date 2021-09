Napoli, ricorso accolto per Osimhen: ci sarà per la Juve

90 Visite

Il Napoli avrà a disposizione Victor Osimhen per la partita di campionato contro la Juve. E’ stato accolto dalla Corte d’Appello della Figc il ricorso presentato dal Napoli che chiedeva la riduzione da due a una delle giornate di squalifica comminate all’attaccante dopo l’espulsione contro il Venezia nel primo turno di campionato per una manata a Heymans. L’attaccante nigeriano potrà essere dunque in campo sabato al Maradona nel big match contro la Juventus. Nella sua memoria difensiva il Napoli ha presentato un dossier di 22 pagine con prove documentali, il precedente Immobile-Vidal, supporti video e i frame in sequenza del contatto incriminato. Osimhen, che ha già scontato una giornata di squalifica il 29 agosto contro il Genoa nel secondo turno di Serie A, sarà quindi a disposizione degli azzurri per la sfida in programma tra quattro giorni.













