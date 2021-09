Maresca sui parcheggiatori abusivi: “No alla repressione, serve progettualità”

80 Visite

Il candidato sindaco di Napoli della destra Catello Maresca ha affermato di voler dare vita ad un progetto che coinvolga i parcheggiatori abusivi nei consorzi.“ Nell’ottica di recuperare le regole del territorio bisogna intervenire sulla piaga dei parcheggiatori abusivi. L’intervento non può essere solo repressivo, ma dovrà essere orientato verso una nuova progettualità. Penso, per quelli di loro naturalmente che non sono legati alla criminalità organizzata, a una gestione affidata a dei consorzi”. – le parole di Maresca durante il confronto tra i candidati sindaco organizzato dal quotidiano il Mattino. “Napoli ha bisogno di far ripartire l’economia, di creare posti di lavoro e di opportunità che non vanno dati privilegiando i disonesti e i criminali. Privilegiare i parcheggiatori abusivi come qualsiasi altra “categoria” criminale è a nostro avviso inquietante ancor più se espressa da un magistrato che sembra quasi voler strizzare l’occhio a questi mondi delinquenziali per ottenerne il loro consenso elettorale. Una cosa è recuperare chi ha sbagliato ottenendo un pentimento e un sano reinserimento nella società, altro far passare il concetto che chi delinque ha una corsia preferenziale per entrare nel mondo del lavoro. Non occorre per forza essere legati ai clan per essere dei criminali e dei delinquenti, le cronache soprattutto degli ultimi anni lo dimostrano. Estorsioni, minacce, aggressioni, ritorsioni, sono tutte comprese nel ‘pacchetto’ di tanti parcheggiatori abusivi che agiscono nel territorio e che vanno debellati anche con una sana repressione mai attuata fino in fondo a causa di leggi deboli e di un eccessivo permessivismo da parte delle istituzioni. Da anni portiamo avanti una battaglia serrata contro il mondo criminale dei parcheggiatori abusivi che incassano mediamente e in modo illegale dai 1500 ai 6mila euro al mese. Un giro d’affari che prima del covid valeva in Campania circa 100 milioni di euro all’anno e che spesso hanno fatto le loro estorsioni anche davanti a luoghi del dolore come gli ospedali. Grazie anche alle nostre battaglie sono state smantellate intere aree pubbliche gestite da questi criminali. Per farlo abbiamo rischiato qualche volta in prima persona. Spesso i parcheggiatori abusivi sono legati alla camorra e sono anche spacciatori, molti di loro sono stati denunciati nell’ultimo anno anche perché percepivano in modo truffaldino il reddito di cittadinanza. Le cronache sono piene dei loro atti violenti e intimidatori contro i napoletani perbene. Fa male quindi, indipendentemente dalle posizioni politiche, leggere di un candidato sindaco che in qualche modo li giustifica e li vuole privilegiare nell’immissione del mondo del lavoro a dispetto delle persone perbene e oneste. Per cambiare davvero, Napoli deve fare esattamente il contrario di quello che propone Maresca e cioè giustificare, non reprimere e privilegiare i criminali” dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli da anni in prima linea contro questo fenomeno criminale.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS